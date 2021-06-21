Karakolda ölüme soruşturma: Son görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Esenyurt’ta gözaltına alınan Birol Yıldırım’ın polis karakolunda hayatını kaybetmesiyle ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Dövülerek öldürüldüğü iddia edilen güvenlik amiri Yıldırım’ın karakoldaki görüntüleri de ortaya çıktı. Başsavcılık’tan yapılan açıklamada ‘‘Polis merkezindeki polisler, bekçiler ve sivil vatandaşlar dahil tüm kişilerin ifadelerine başvurulmuştur’’ denildi. Yıldırım'ın karakoldaki görüntüleri de dosyaya konuldu.
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ntv.com.tr 21.06.2021 - 14:35| Son Güncelleme : 21.06.2021 - 14:47
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