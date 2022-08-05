Karaman'da çarptığı kadın aracın üzerindeyken sürmeye devam etti

Karaman'da bir kişi, kavgalı olduğu Merve Şakır'a otomobiliyle çarptı. Kadın aracın üstündeyken, yaklaşık 300 metre boyunca aracı sürmeye devam etti. Kadın, büyük tehlike atlattı. Şakır'ın ağır yaralanmasına neden olan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haberler - DHA 05.08.2022 - 09:41 | Son Güncelleme : 05.08.2022 - 09:48

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