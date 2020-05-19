Karantina günlerinde dev koroyla ses bulan marş

100 Ses Ulusal Gençlik Korosu’nun 70 üyesi, Türkiye’nin 32 ilinde, evlerinden tek tek marşı söylediler. İlk kayıtları ise NTV Radyo'da yayınlandı. Onların sesi ile korrepetitör Zornitsa Getova’nın piyano kaydı, video birleştirme tekniğiyle birleştirildi. Ortaya 19 Mayıs’ın 50. Yılı için bestelenen ama ilk kez, hem de karantina günlerinde Türkiye’den dev bir koronun seslendirdiği marş çıktı: Samsun’dan Anayurda Doğan Güneş

ntv.com.tr 19.05.2020 - 14:22 | Son Güncelleme : 19.05.2020 - 14:53

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