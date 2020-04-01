Karantina sonrası otogar yoğunluğu (3 kat bilet fiyatlarına tepki)
Yurt dışından gelip 15 gün yurtlarda karantinada kalanların tahliye işlemi tamamlandı. Memleketlerine dönmek isteyenler, otogarın yolunu tuttu. Ancak bilet fiyatlarının 3 kat artmış olması ve otobüslerin zamanında kalkmaması nedeniyle yolcularla, işletme yetkilileri arasında sert tartışmalar yaşandı.
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NTV Haber 01.04.2020 - 12:05| Son Güncelleme : 01.04.2020 - 12:17
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