Karantina sonrası otogar yoğunluğu (3 kat bilet fiyatlarına tepki)

Yurt dışından gelip 15 gün yurtlarda karantinada kalanların tahliye işlemi tamamlandı. Memleketlerine dönmek isteyenler, otogarın yolunu tuttu. Ancak bilet fiyatlarının 3 kat artmış olması ve otobüslerin zamanında kalkmaması nedeniyle yolcularla, işletme yetkilileri arasında sert tartışmalar yaşandı.

NTV Haber 01.04.2020 - 12:05 | Son Güncelleme : 01.04.2020 - 12:17

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