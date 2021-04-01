Karantinada olması gereken aşçı mutfakta yakalandı
İstanbul Pendik’te polis, kapalı olması gereken mekana baskın düzenledi. Kapısında telsizli bir adamın gözcülük yaptığı pavyonun mutfağında Corona virüs temaslısı bir aşçı yakalandı. Aşçı ambulansla hastaneye gönderilirken içeride bulunan 26 kişiye 89 bin 960 lira ceza kesildi. İçkili lokanta ruhsatıyla pavyon olarak çalıştırıldığı belirlenen ve saat 19.00'dan sonra kapalı olması gereken mekana da ceza işlem uygulandı.
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ntv.com.tr 01.04.2021 - 11:16| Son Güncelleme : 01.04.2021 - 11:36
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