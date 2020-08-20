Karantinadan kaçıp virüs saçıyorlar

Coronavirüs salgınıyla mücadelede çok önemli olan izolasyon meselesi ne yazık ki pek önemsenmiyor. Örneğin Samsun'da karantinada olması gereken bir aile en olmayacak yere, düğüne gitti. Bir başkası umarsızca restoranda yemek yedi. Bir diğeri Tekirdağ'da Nüfus Müdürlüğü'ne işlem yaptırmaya gitti. Bütün bunlar mobil denetim ekiplerinin tespit edebildikleri. Yakalanmayanları da düşünürsek vaka sayılarının artmasına şaşmamak gerekiyor.
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NTV Haber 20.08.2020 - 22:57| Son Güncelleme : 20.08.2020 - 23:12
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