Karbon elyaf kaplama sistemiyle bina nasıl güçlendirilir?
Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen depremler Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koydu. Diğer fay hatlarındaki ilelrde ve İstanbul'da endişe arttı. Olası büyük bir sarsıntıya karşı farklı yöntemler geliştirilmeye çalışılıyor. Öne çıkan ve yerinde uygulamalarla hayat kurtaran o yöntemlerden biri "Karbon Elyaf Kaplama" sistemi... O tekniğin ayrıntılarını Türkiye'deki öncülerinden İnşaat Mühendisi Profesör Doktor Güney Özcebe anlattı...
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