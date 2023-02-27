Karbon elyafla güçlendirme nasıl uygulanıyor?

Binaların güçlendirilmesinin önemi son depremlerde bir kez ortaya çıktı. Deprem bölgesinde karbon elyafla güçlendirilmiş bazı binaların yıkılmaması bu yöntemi gündeme getirdi. Peki her bina karbon elyafla güçlendirilebilir mi? Bu yöntem binaya değil de sadece daireye uygulanabilir mi? Ve karbon elyafla güçlendirmenin maliyeti ne? Tüm bu soruların yanıtlarını inşaat Mühendisi Murat Beşoğlu NTV canlı yayınında anlattı. (Haber:Osman Terkan)
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