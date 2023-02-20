Karbonfiberle güçlendirilen bina yıkılmadı, bitişiğindeki yerle bir oldu

Hatay'da 2009 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof.Dr.Güney Özcebe öncülüğünde karbonfiber malzemeyle güçlendirilen bir bina depremde ayakta kaldı. Güçlendirilme yapılmayan ikiz bina ise yerle bir oldu. (Haber:Melike Şahin Kamera:Cahit Kazan)

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