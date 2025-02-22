Karda tepsiyle kayan genç kız komaya girdi
Bartın'da karda tepsi ile kayan bir genç kız hızlandıktan sonra duramayarak duvara çaptı. Ağır şekilde yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.
Bartın'da kar keyfi hastanede bitti. Yoğun kar yağışı sonrası Demirciler Mahallesi Kürtyaması Sokak'ta tepsi ile kayan Ş.S. hızlandıktan sonra duramayarak duvara çarptı. Kaza sonucu çarptığı yerde hareketsiz kalan genç kıza olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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