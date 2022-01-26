Kardan adamı tıraş edenler de oldu, dövenler de

Elazığ’da berber Fırat Demir, sabah erken saatlerde iş yerini açarak müşteri beklemeye başladı. Demir, uzun süre beklemesine rağmen müşteri bulamayınca dükkanının önüne kardan adam yaptı. Kardan adamın baş kısmını odundan saçlarla süsleyen Demir, daha sonra saç ve sakal tıraşı yaptı. Denizli’de ise otomobilleriyle seyir halindeyken karşılarına çıkan kardan adamı gören 3 genç, araçtan inip kardan adama uçan tekme attı.
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