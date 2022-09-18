Kardeşine laf atanlara böyle saldırdı

İstanbul Beylikdüzü’nde, kardeşine laf attığı iddia edilen kişilere küfürler savuran abi, kaçarken kendisine çarpan şüphelilere sopayla saldırdı. Kız kardeşinin telefonla arayarak yardım istemesi üzerine olay yerine yerine giden abi, şüphelilerin aracını yumrukladı. Daha sonra da aracından aldığı sopayla saldıran abiyi, kız kardeşi ve arkadaşı sakinleştirmeye çalıştı.
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DHA 18.09.2022 - 14:50| Son Güncelleme : 18.09.2022 - 15:20
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