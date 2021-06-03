Karga iş yerini bastı!

İstanbul Üsküdar’da yolunu şaşıran karga, bir dükkana girdi. İçerdekiler panikle nereye kaçacağını şaşırdı. En büyük korkuyu da iş yeri sahibi Celil Koçak yaşadı. Çocukluğunda karga saldırısına uğradığını anlatan Koçak ‘‘Karga benim korkulu rüyam. Başıma çarpmasın diye en dibe gidip çekmecenin altına saklandım’’ dedi. Cesaretini toplayan bir çalışan kargayı yakalayıp dışarı çıkardı ama karga uzun süre kapının önünden gitmedi.

ntv.com.tr 03.06.2021 - 16:16 | Son Güncelleme : 03.06.2021 - 16:31

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