Kargalar evin banyosunu bu hale getirdi

Sakarya’da iki yıldır boş olan bir evin banyosuna kargalar yuva yaptı. Alt kattaki komşunun duyduğu sesler üzerine eve gelen Tükezban Aydın ‘‘Oğlum iş nedeniyle 2 yıldır şehir dışında. Anahtarı kargoyla gönderdi. Kapıyı açtığımda gözlerime inanamadım. Kargalar, penceredeki tülü yırtıp duşakabini dallarla doldurmuşlar. Kara kara nasıl temizleyeceğimi düşünüyorum’’ dedi.
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