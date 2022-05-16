Kargalar evin banyosunu bu hale getirdi

Sakarya’da iki yıldır boş olan bir evin banyosuna kargalar yuva yaptı. Alt kattaki komşunun duyduğu sesler üzerine eve gelen Tükezban Aydın ‘‘Oğlum iş nedeniyle 2 yıldır şehir dışında. Anahtarı kargoyla gönderdi. Kapıyı açtığımda gözlerime inanamadım. Kargalar, penceredeki tülü yırtıp duşakabini dallarla doldurmuşlar. Kara kara nasıl temizleyeceğimi düşünüyorum’’ dedi.

Haberler - İHA 16.05.2022 - 15:16 | Son Güncelleme : 16.05.2022 - 15:32

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