Kargo göndermek için gitti, cep telefonlarını çalıp çıktı
İstanbul Şişli’de paket gönderme bahanesiyle bir kargo şirketine giden hırsız, bankodaki iki cep telefonunu çaldı. Hiçbir şey olmamış gibi çıkıp giden hırsız, yolda polis kontolünde kardeşinin kimliğiyle yakalandı. Cebinden çaldığı iki telefon çıkan F.E.’nin 5 yıl cezasının olduğu da ortaya çıktı.
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