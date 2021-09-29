Kargo görevlisine saldırdı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Yakup A., evinin önünde malzeme ayıran kargo görevlisi O.Ç.'ye yumruk atarak saldırdı. İhbarla gelen polisi gören Yakup A., taş atarak evinin camlarını kırdı. Daha önce de bir kişiye saldırdığı belirtilen ve gözaltına alınan Yakup A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

NTV 29.09.2021 - 14:17 | Son Güncelleme : 29.09.2021 - 14:23

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