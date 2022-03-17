Kargo ücretini ödemek istemedi bıçaklandı

Esenyurt’ta bir kişi, evine gelen kargocuya sipariş ettiği ürünün kargo bedelinin “karşı ödemeli” olduğunu iddia edip ödeme yapmadı. İkili arasında tartışma kavgaya dönüştü. Arkadaşlarını toplayan kargocu tekrar mahalleye gelerek tartıştığı kişiye sopa ve bıçakla saldırdı. Markete sığınan gencin bıçaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberler - İHA 17.03.2022 - 10:44 | Son Güncelleme : 17.03.2022 - 10:52

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