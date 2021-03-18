Uyuşturucuyu kargoyla pirinç diye yolladılar

Mersin’de kargo ile gönderilen çuval içindeki pirinç torbalarından 13,5 kg metamfetamin çıktı. İki aydır takipte olan polis, uyuşturucunun kargo ile geldiğini tespit etti ve kargodan paketi teslim alan kişiyi izlemeye başladı. Buluşma noktasına düzenlenen baskında 2 pirinç paketi içinde 13,5 kg uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 18.03.2021 - 12:04| Son Güncelleme : 18.03.2021 - 12:21
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.