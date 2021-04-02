Eşi ile yakaladığı adamı yatak odasına kilitledi: Panikleyen adam camdan atladı

İstanbul Arnavutköy’de iş yerinden evine hastalandığı için erken dönen Murat B., karısını yatak odasında başka bir adamla yakaladı. Adamı yatak odasına kilitleyen aldatılan koca, polise haber verdi. Bu sırada panikleyen adam, yatak odasının camından atlayarak kaçmaya çalıştı. Ayağı kırılan adam, hastaneye kaldırıldı. Karakola giden Murat B.,  şikayetçi oldu.

NTV 02.04.2021 - 14:33 | Son Güncelleme : 02.04.2021 - 15:44

DİĞER VİDEOLAR