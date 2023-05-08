Karısı şaşkınlığa uğradı: Kendi evini soyan hırsız pes dedirtti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kendi evindeki televizyonu çalan kişi, polisin onlarca güvenlik kamerası kaydını incelemesi sonucu yakayı ele verdi. Çocuklarıyla birlikte misafirliğe giden Pınar H. isimli kadın, Ensar Mahallesi'ndeki evine döndüğünde televizyon ile elektrikli ocağın çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Ekipler, hırsızın kadının kocası Reşit H. ve arkadaşı Cihat Ç. olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Hırsızlar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Pınar H. ile Reşit H. çiftinin boşanma aşamasında oldukları öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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