Karısını denetim noktasında bırakıp kaçtı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde eşini polis denetim noktasında bırakıp aracı ile kaçan adam, film sahnelerini aratmayan kovalamacayla yakalandı. Denetim noktasında durdurulan otomobildeki çiftin kimliklerinin sahte olduğu tespit edildi. Bunun üzerine H.Ö. eşini yolda bırakıp kaçmaya başladı. Aracı takip eden polis ekibi, Başiskele ilçesinde yolu kapatarak şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan çiftin dolandırıcılık suçundan çok sayıda sabıkasının olduğu tespit edildi.
Abone ol
Paylaş
NTV 02.06.2021 - 12:17| Son Güncelleme : 02.06.2021 - 12:32
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.