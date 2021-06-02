Karısını denetim noktasında bırakıp kaçtı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde eşini polis denetim noktasında bırakıp aracı ile kaçan adam, film sahnelerini aratmayan kovalamacayla yakalandı. Denetim noktasında durdurulan otomobildeki çiftin kimliklerinin sahte olduğu tespit edildi. Bunun üzerine H.Ö. eşini yolda bırakıp kaçmaya başladı. Aracı takip eden polis ekibi, Başiskele ilçesinde yolu kapatarak şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan çiftin dolandırıcılık suçundan çok sayıda sabıkasının olduğu tespit edildi.

NTV 02.06.2021 - 12:17 | Son Güncelleme : 02.06.2021 - 12:32

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