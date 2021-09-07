Karısını döven esnafa pasaj esnafından dayak

İstanbul Avcılar’da dükkanda eşini dövmeye kalkan esnaf, komşu esnaftan dayak yedi. İddiaya göre, şiddete maruz kalan kadının kız kardeşinin ‘‘Ablamı dövüyor’’ diye bağırması üzerine pasajdakiler yardıma koştu. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve karısını döven esnaf komşu esnaftan dayak yedi. Pasajdaki vatandaşlar araya girerek tarafları sakinleştirdi.

ntv.com.tr 07.09.2021 - 14:18 | Son Güncelleme : 07.09.2021 - 14:29

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