Karkamış’a roket saldırısı: 5 yaşında çocuk ve öğretmen öldü
Pençe-Kılıç harekatının ardından PKK/YPG’li teröristler sınırın Suriye tarafından Gaziantep’in Karkamış ilçesine havan ve roketlerle saldırdı. Roketler, okul, ev ve Karkamış Sınır Kapısı yakınında TIR’a düştü. Saldırılarda 5 yaşındaki Hasan Karataş ve 22 yaşındaki öğretmen Ayşenur Alkan hayatını kaybetti. Aralarında 5 aylık hamile bir kadının da olduğu 6 yaralı tedavi altında.
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