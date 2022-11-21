Karkamış’a roket saldırısı: 5 yaşında çocuk ve öğretmen öldü

Pençe-Kılıç harekatının ardından PKK/YPG’li teröristler sınırın Suriye tarafından Gaziantep’in Karkamış ilçesine havan ve roketlerle saldırdı. Roketler, okul, ev ve Karkamış Sınır Kapısı yakınında TIR’a düştü. Saldırılarda 5 yaşındaki Hasan Karataş ve 22 yaşındaki öğretmen Ayşenur Alkan hayatını kaybetti. Aralarında 5 aylık hamile bir kadının da olduğu 6 yaralı tedavi altında.

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