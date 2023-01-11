Karkas etli sosyal medya reklamına 'çakarlı otomobil' cezası

İstanbul'da bir restoran, sosyal medya hesapları için çektirdiği reklam filminde çakarlı otomobil kullanınca ceza yedi. Reklam filminde, vince bağlanan karkas et, metrelerce yükseklikten yola indirilip çakar takılmış ve camlarında film olan bir araçla restorana götürülüyordu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen ekipler, araç sahibine 'ışıklı, sesli cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak' ve 'cam filmi kullanmak' suçlarından 2 bin 500 lira ceza kesti.

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