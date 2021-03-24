Karlı yokuşta kalan ambulans ve otobüsü vatandaş ittirdi
İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Arnavutköy'de bir halk otobüsü ve ambulans yolda kaldı. Karla kaplı yokuşu çıkamayan otobüsü, yolcular inip ittirdi. Aynı yokuşta, az ileride kalan ambulansın yardımına da çevredeki vatandaşlar koştu.
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ntv.com.tr 24.03.2021 - 15:06| Son Güncelleme : 24.03.2021 - 15:26
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