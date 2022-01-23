Karda kazalar peş peşe geldi

İstanbul’da yoğun kar yağışı trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Aracının hakimiyetini kaybeden pek çok sürücü ya bir başka araca çarparak ya da kaldırıma çıkarak durabildi. Kaza yapmamak için korna çalıp çevresindekileri uyarmaya çalışanlar da oldu. En ilginç görüntülerden biri ise, E-5 karayolunda kaydedildi. Karlı yolda araçtan inen bir kişi, ayna ve kapısından tuttuğu otomobiliyle beraber kaydı.
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