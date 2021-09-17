Kars'ta hortum evlere zarar verdi

Kars'ta aralıklarla sağanağın etkisini gösterdiği Borluk köyü yakınlarında hortum oluştu. Köyün hemen üstünden geçen hortum bazı evlere hasar verdi. Korku dolu anların yaşanmasına neden olan hortum yaklaşık 20 dakika sürdü.
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NTV 17.09.2021 - 15:51| Son Güncelleme : 17.09.2021 - 15:57
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