Kars’ta şüphe üzerine durdurulan otomobilden 14 kaçak göçmen çıktı
Kars’ta yol kontrolünde durdurulan bir otomobilden 14 kaçak göçmen çıktı. 13’ü Afganistan, 1’i Pakistan uyruklu kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü. Araçta yapılan aramada ruhsatsız silah ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. İnsan kaçakçısı olduğu değerlendirilen sürücü gözaltına alındı.
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