Kartal ile köpekler mısır tarlasında karşı karşıya geldi
Eskişehir’de mısır tarlasına inen yaralı bir kartalı Akbaş cinsi köpekler buldu. Köpekleriyle gezintiye çıkan Serkan Berber, o anları cep telefonuyla kaydetti. Berber, köpeklerin uzun süre kokladıkları kartala yaklaşmalarına izin vermedi ve yardım çağırmak için bölgeden uzaklaştı. Ancak bir süre sonra ekiplerle birlikte tarlaya geldiğinde kartal çoktan gitmişti.
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