Kartal'da 2 genç kadını öldüren katil zanlısı kamerada
İstanbul Kartal'da 23 yaşındaki Dilara Gültay ve 30 yaşındaki Cansu Demir'i öldürüp intihara kalkışan daha sonra da yaralı halde hastaneye giden zanlı Mustafa Payan'ın görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, cinayet günü evinin yakınındaki bir markete giden katil zanlısının alışveriş yaptığı anlar görülüyor. Bir restoranda çalışan 24 yaşındaki Mustafa Payan, Dilara Gültay'ın eski sevgilisiydi ve hastanedeki ilk sorgusunda cinayetleri işlediğini itiraf etti.
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