Kartal'da "bebek arabası" var diye minibüse alınmadı

İstanbul Kartal'da bir minibüs şoförü fazla yer kapladığı gerekçesiyle bir kişiyi bebek arabasıyla araca almadı. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Şoförün 2 kişilik para alırım demesi üzerine baba, "Yaptığın yanlış, haram para yiyorsunuz" diye tepki gösterdi.

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