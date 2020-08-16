Kartal'da düğünde silahlı kutlama

İstanbul Kartal'da gelin ve damat evden çıkarken bir kişi havaya defalarca ateş açtı. Corona virüs tedbirlerine uymayan vatandaşların eğlencesi karşı binadaki bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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NTV 16.08.2020 - 13:11| Son Güncelleme : 16.08.2020 - 13:14
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