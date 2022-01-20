Kartal'da hemşire Ömür Erez'e silahlı saldırı: Saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı

Ömür Erez'in, Rahmin Uygun tarafından  silahla vurularak öldürüldüğü dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin sağlık merkezine girerek, bir süre konuştuğu hemşireye birkaç el ateş edip, kaçtığı görülüyor.

Haberler - NTV 20.01.2022 - 18:15 | Son Güncelleme : 20.01.2022 - 18:19

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