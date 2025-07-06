Kartalkaya faciasında kritik soru: Yangın alarmını kim kapattı?

78 kişinin yaşamın yitirdiği Grand Kartal Otel faciasında yakınlarını kaybedenler, yangın alarmının kapatılmasıyla ilgili önemli ayrıntıya dikkat çekiyor, sorumluluğu olan herkesin yargı önüne çıkmasını istiyor.