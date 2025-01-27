Kartalkaya yangınını yanlış müdahale mi büyüttü?

Bolu Kartalkaya'da 36'sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin soruşturma sürüyor. Resmiyet kazanmayan bilirkişi raporunda, kamera kayıtlarına göre mutfaktaki elektrikli ızgaranın alev aldığı belirtilmişti. Bu raporda, alev alan yağdan söz edilmedi. Bu konuda yeni bir iddia gündemde. İddiaya göre, soruşturma dosyasındaki ifadelerde, sabah kahvaltısı için mutfakta olan 4 kişilik aşçı ekip, ızgaradaki yağ yanmaya başlayınca suyla söndürmeye çalıştı ve bu yanlış müdahale yangını büyüttü.
Bu bulgular, yangının başlama nedenini açıklasa bile hızlı yayılmasını, yangın merdiveninin olmamasını, söndürme sisteminin bulunmamasını ve alevler ile dumanlar arasına sıkışan insanların yaşamını yitirmesini izah edemiyor.
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