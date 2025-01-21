Kartalkaya'da camdan sarkıttığı çarşafla ölümden kaçtı
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 237 müşterinin bulunduğu otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi. 32 kişi de yaralandı. Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış cephesinin ahşap kaplama olması nedeniyle hızla yayıldı. Ahşap otelin çökme tehlikesi olduğu da öğrenildi.
Yangının sabaha karşı birçok insanı uykusunda yakalamış olması ve şiddetli şekilde yayılması nedeniyle can kaybının artmasından da endişe ediliyor.
Yangın sırasında bir kişinin çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden kaçtığı anlar ortaya çıktı.
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