Kartalkaya'da ölen 10 yaşındaki Derin'in son sözleri: Anne ölmek istemiyorum
Bolu Kartalkaya'daki yangın, Yaprak Yeşilada Yalçın'ı en sevdiklerinden kopardı. Eşi Atakan Yalçın ve kızı Derin, Grand Kartal Otel'deki yangında öldü. Kendisi ve 16 yaşındaki büyük kızı tesadüfen kurtuldu. Derin'in son sözleri "Anne ölmek istemiyorum" oldu.
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