Kartalkaya'da ölümden çarşafla kurtulmaya çalıştılar
Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı.
Yarıyıl tatili olması sebebiyle otelin dolu olduğu öğrenilirken, 234 kişinin konakladığı ifade edildi. Yangına uykularında yakalanan tatilciler hemen tahliye edildi. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.
Çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden sarkarak inmeye çalışan kişilerin ölümden kaçmaya çalıştıkları anlar ortaya çıktı.
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