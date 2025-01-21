Kartalkaya'da yanan otelin eğitmeni o anları anlattı
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 237 müşterinin bulunduğu otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi. 32 kişi de yaralandı. Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış cephesinin ahşap kaplama olması nedeniyle hızla yayıldı.
O anlarda otelde bulunan eğitmen Necmi Kepçetutan, yaşadıklarını NTV'ye anlattı. "Yangınla birlikte uykudan uyandık, bir an önce kendimizi dışarı attık. Oteli çok iyi bildiğimiz için çabucak dışarı çıkabildik. Bazı öğrencileri bulamadım, korkuyoruz." diyen Kepçetutan ardından ellerinden geldiğince insanlara yardım etmeye çalıştıklarını ancak otel içerisini kaplayan dumanın, çok büyük sıkıntı oluşturduğuna belirtti. Eğitmen, otelde yangın merdiveni olduğunu ancak o andaki panikle merdiveni bulmanın oldukça güç olabileceğine ve beceri isteyebileceğine dikkat çekti.
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