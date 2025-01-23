Kartalkaya'daki otel faciasında çaresizlik ve kurtuluş mücadelesinin görüntüleri
Otel yangını faciasında ilk anlarında çaresiz kalan bir kişinin kucağındaki bebeğini atmaya çalıştığı, bir başkasının ise kurtulmak için çatı katından atladığı anların görüntüleri ortaya çıktı.
Bazı insanlar yüksekten atlayarak, bazılarının ise çarşafları bağlayarak kurtulmaya çalıştı. Çaresiz kalan bir kişinin ise dumanla kaplı odadan kurtarmak için bebeğini kucağına alıp atmaya çalıştığı görüldü. Çevredeki vatandaşların "Çocuğunu atacak" diye bağırdığı duyulurken, kan donduran görüntülerin sonunda çatı katında bulunan bir kişinin pencereden atladığı görülüyor.
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