Kartalkaya'daki otel faciasının ardından otelde son durum
Bolu'da 76 kişinin hayatını kaybettiği ve 51 kişinin yaralandığı yangın faciasının ardından AFAD ekipleri tüm katlarda tarama çalışması yapacak. Ekipler, içeride birinin kalmış olma ihtimalini araştıracak. Söndürme çalışmaları tamamlanırken, otelin iç kısmındaki hasar da görüntülendi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.