Kartalkaya'daki otel faciasının ardından otelde son durum

Bolu'da 76 kişinin hayatını kaybettiği ve 51 kişinin yaralandığı yangın faciasının ardından AFAD ekipleri tüm katlarda tarama çalışması yapacak. Ekipler, içeride birinin kalmış olma ihtimalini araştıracak. Söndürme çalışmaları tamamlanırken, otelin iç kısmındaki hasar da görüntülendi.