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Kartepe Zirvesi'nde son gün

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kartepe Zirvesi'nde son gün. "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" temalı zirvede bugün neler konuşuluyor? 4 gün boyunca neler yaşandı? Zirveyi izleyen NTV Muhabiri Korhan Varol anlattı.

Haberler - NTV Haber 27.03.2022 - 15:05 | Son Güncelleme : 27.03.2022 - 15:21

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