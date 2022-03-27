Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kartepe Zirvesi'nde son gün. "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" temalı zirvede bugün neler konuşuluyor? 4 gün boyunca neler yaşandı? Zirveyi izleyen NTV Muhabiri Korhan Varol anlattı.
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NTV Haber 27.03.2022 - 15:05| Son Güncelleme : 27.03.2022 - 15:21
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