Kartı sıkışınca ATM’yi taşladı: Arkadaşı durdurmaya çalışsa da başaramadı

İstanbul Büyükçekmece’de bir genç, para çekmek isterken kartı sıkışınca ATM’yi dakikalarca taşladı. Arkadaşı öfkeli genci durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. ATM’yi paramparça eden genç, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Alkollü olduğu tespit edilen ve genç ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan genç hakkında, kamu malına zarar vermekten dava açılacak.

ntv.com.tr 02.06.2021 - 10:26 | Son Güncelleme : 02.06.2021 - 10:56

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