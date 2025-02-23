Kartopu atanlara kızıp el freni çekilmeyen araçtan inince olanlar oldu
İstanbul Başakşehir'de bir kişi kartopu atan çocuklara kızıp el frenini çekmeyi unuttuğu araçtan inince kayan araç ortalığı birbirine kattı. Başakşehir'de 2 kişi yoldan geçen araca doğru kartopu attı. Araçtan öfkeyle inen sürücü el frenini çekmeyi unuttu. Kartopu atan 2 kişiden biri hızla olay yerinden kaçarken diğeri sürücünün aracının kaydığını gördü, sürücü bu kez kayan aracının peşinden koşmaya başladı. Karlı yolda hızla kayan araç, park halindeki başka araçlara çarpıp zarar verdikten sonra yolun karşısına geçerek durdu.
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