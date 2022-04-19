Kasımpaşa tribün liderine kanlı pusu kamerada

İstanbul’da Beyoğlu’nda, Kasımpaşa tribün liderlerinden Yüksel Ustahüseyin, eşi ile çocuklarının gözü önünde öldürüldü. Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Kaptanpaşa Mahallesi’nde yaşandı. 48 yaşındaki Ustahüseyin, eşi ve çocuklarıyla iftara gitmek için evden çıktı. Ustahüseyin, binanın önünde arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada sokağa giren otomobil ve motosikletli kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Göğsüne ve sırtına isabet eden 2 kurşunla ağır yaralanan Ustahüseyin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sosyal medyadan ‘‘intikam alındı’’ notunu paylaşan ve kimlikleri belirlenen saldırganlar aranıyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.