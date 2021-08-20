Kasiyerin gasp oyunu: Silahlı hırsızlar arkadaşı çıktı
İstanbul Kağıthane’de pastaneye gelen silahlı iki kişi, kasiyeri etkisiz hale getirerek kasadaki 13 bin TL’yi alıp kaçtı. Güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen polis, kasiyer Hamza D.’nin hareketlerinden şüphelendi. Gözaltına alınan kasiyer, paraya ihtiyacı olduğu için gasp olayını kendisinin planladığını ve dükkanı soyan iki kişinin arkadaşı olduğunu itiraf etti. Adliyeye sevk edilen kasiyer Hamza D. tutuklanırken 18 yaşından küçük olan iki gaspçı serbest bırakıldı.
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ntv.com.tr 20.08.2021 - 12:59| Son Güncelleme : 20.08.2021 - 13:38
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