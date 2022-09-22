Kaş'ta ağaçlandırma sahasında yeniden çıkan yangın seralara sıçradı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, kumul ağaçlandırma sahasında çıkan ve sabah saatlerinde kontrol altına alındığı bildirilen yangın, soğutma çalışması sırasında rüzgarın da etkisiyle tekrar başladı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlerin yayıldığı bölge havadan görüntülendi.

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