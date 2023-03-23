Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 1016 konut yapıldı

2021 yılında Sinop, Bartın ve Kastamonu'nda yaşanan sel felaketinin ardından Toplu Konut İdaresi'nin inşaa etmeye başladığı konut ve işyerlerinde sona gelindi. 5 etapta yürütülen çalışmalar sonucu yatay ve yöresel mimariye uygun olarak yapılan 1016 konut için kura çekilecek. (Haber:Korhan Varol Kamera:Ahmet Uçar)
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