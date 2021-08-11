Kastamonu’da çay taştı: Onlarca araç bu hale geldi

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı’nın taşması sonucu su baskınları yaşandı. NTV WhatsApp hattına gelen görüntülerde, sele kapılan araçların üst üste bindiği görüldü. Taşan çay caddelere akarken suya kapılarak sürüklenen adam, bir araca tutunarak kurtuldu.

ntv.com.tr 11.08.2021 - 15:47 | Son Güncelleme : 11.08.2021 - 16:02

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