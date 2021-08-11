Kastamonu’da çay taştı: Onlarca araç bu hale geldi
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı’nın taşması sonucu su baskınları yaşandı. NTV WhatsApp hattına gelen görüntülerde, sele kapılan araçların üst üste bindiği görüldü. Taşan çay caddelere akarken suya kapılarak sürüklenen adam, bir araca tutunarak kurtuldu.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 11.08.2021 - 15:47| Son Güncelleme : 11.08.2021 - 16:02
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.