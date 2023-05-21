Kastamonu'da yıldırım düşme anı kamerada

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kuvvetli sağanak etkiliydi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı noktalarda heyelan meydana geldi. İlçede etkili olan sağanak sırasında bir depoya yıldırım düştü. Bu sırada büyük panik yaşandı. O anları, bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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